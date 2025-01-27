Андре Игудала о Дюрэнте: «Лучший скорер и самый талантливый игрок в истории»

Андре Игудала поделился мнением о Кевине Дюрэнте.

«Без Стефа ничего этого не произошло бы. С него все началось в «Голден Стэйт », все это знают, и это самое главное. Но это не отменяет того, что Кей Ди – лучший скорер и самый талантливый баскетболист всех времен. Никогда не видел ничего подобного.

И вот еще. Стеф – главная причина успеха «Уорриорз». Но если бы не Дрэймонд, Клэй и я, то ничего из этого не случилось бы», – считает бывший игрок «Уорриорз».