Андре Игудала о Дюрэнте: «Лучший скорер и самый талантливый игрок в истории»
Андре Игудала поделился мнением о Кевине Дюрэнте.
«Без Стефа ничего этого не произошло бы. С него все началось в «Голден Стэйт», все это знают, и это самое главное. Но это не отменяет того, что Кей Ди – лучший скорер и самый талантливый баскетболист всех времен. Никогда не видел ничего подобного.
И вот еще. Стеф – главная причина успеха «Уорриорз». Но если бы не Дрэймонд, Клэй и я, то ничего из этого не случилось бы», – считает бывший игрок «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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