«Майами» может обменять Джимми Батлера уже на этой неделе (Эван Сайдери)
«Хит» близок к обмену Джимми Батлера.
Об этом сообщает репортер Forbed Эван Сайдери.
«Сага о Джимми Батлере приближается к финальной главе. «Хит» активно выдвигает окончательные предложения, и ходят слухи, что сделка может быть заключена уже на этой неделе», – пишет Сайдери.
Forbes выделил оставшиеся четыре команды, которые заинтересованы в приобретении Батлера перед дедлайном обменов. Это «Финикс», «Голден Стэйт», «Мемфис» и «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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