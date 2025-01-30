«Майами» может обменять Джимми Батлера уже на этой неделе (Эван Сайдери)

«Хит» близок к обмену Джимми Батлера.

Об этом сообщает репортер Forbed Эван Сайдери.

«Сага о Джимми Батлере приближается к финальной главе. «Хит» активно выдвигает окончательные предложения, и ходят слухи, что сделка может быть заключена уже на этой неделе», – пишет Сайдери.

Forbes выделил оставшиеся четыре команды, которые заинтересованы в приобретении Батлера перед дедлайном обменов. Это «Финикс », «Голден Стэйт », «Мемфис » и «Милуоки ».