«Голден Стэйт» рассматривает возможность использования Эндрю Уиггинса в сделке по Джимми Батлеру

«Уорриорз» снова прицениваются к Джимми Батлеру.

После снижения запросов «Майами» к обмену форварда «Голден Стэйт » вернулся к рассмотрению возможностей его перехода в «Уорриорз».

По сообщению репортера Мэтта Мура, одним из вариантов, всерьез изучаемых клубом, является отправка форварда Эндрю Уиггинса в «Торонто » в обмен на трасфер Брюса Брауна в «Майами ». Зарплата Уиггинса может стать базовым элементом многосторонней сделки, которая приведет Батлера в команду из Сан-Франциско.

Уиггинс набирает 17,2 очка, 4,6 подбора и 2,3 передачи в среднем в нынешнем сезоне, реализуя 44,3% бросков с игры и 37,8% трехочковых.