«Голден Стэйт» рассматривает возможность использования Эндрю Уиггинса в сделке по Джимми Батлеру
«Уорриорз» снова прицениваются к Джимми Батлеру.
После снижения запросов «Майами» к обмену форварда «Голден Стэйт» вернулся к рассмотрению возможностей его перехода в «Уорриорз».
По сообщению репортера Мэтта Мура, одним из вариантов, всерьез изучаемых клубом, является отправка форварда Эндрю Уиггинса в «Торонто» в обмен на трасфер Брюса Брауна в «Майами». Зарплата Уиггинса может стать базовым элементом многосторонней сделки, которая приведет Батлера в команду из Сан-Франциско.
Уиггинс набирает 17,2 очка, 4,6 подбора и 2,3 передачи в среднем в нынешнем сезоне, реализуя 44,3% бросков с игры и 37,8% трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hardwood Paroxysm
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