Гилберт Аренас: «Если говорить о парне, который приготовил лучшее блюдо с минимальным количеством ингредиентов, то это Джимми Батлер»

Гилберт Аренас поделился своим мнением о форварде «Хит» Джимми Батлере.

«Джимми? У него нет и 20% таланта, который был у Уэйда — или у Уэйда и Леброна вместе взятых — и он все равно дважды выходил в финал. Если говорить о парне, который приготовил лучшее блюдо с минимальным количеством ингредиентов, то это Джимми Батлер , без сомнений.

Команда, которую он вывел в финал? Это была команда AAU, команда YMCA. И посмотрите, что случилось потом — все ушли, и никто из них сейчас не блещет. Они все разбросаны по всей лиге, но никто из них на самом деле не эффективен. И это состав, который он дважды выводил в финал», – сказал бывший игрок НБА .