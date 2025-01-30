Гилберт Аренас: «Если говорить о парне, который приготовил лучшее блюдо с минимальным количеством ингредиентов, то это Джимми Батлер»
Гилберт Аренас поделился своим мнением о форварде «Хит» Джимми Батлере.
«Джимми? У него нет и 20% таланта, который был у Уэйда — или у Уэйда и Леброна вместе взятых — и он все равно дважды выходил в финал. Если говорить о парне, который приготовил лучшее блюдо с минимальным количеством ингредиентов, то это Джимми Батлер, без сомнений.
Команда, которую он вывел в финал? Это была команда AAU, команда YMCA. И посмотрите, что случилось потом — все ушли, и никто из них сейчас не блещет. Они все разбросаны по всей лиге, но никто из них на самом деле не эффективен. И это состав, который он дважды выводил в финал», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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