Брайан Уиндхорст об обмене Джимми Батлера: «Неожиданный претендент может забрать его с большой скидкой»
Брайан Уиндхорст прокомментировал ход переговоров по Джимми Батлеру.
«Майами» провел последние три недели в поисках любых причин для отстранения Джимми Батлера. Им это удалось уже 3 раза.
Батлер неделями пытается заставить «Хит» обменять его. Обе стороны повели себя не как взрослые люди. Они плохо справились с этой ситуацией.
Не говорю, что это сценарий точно случится, но «Санз» и «Хит», судя по всему, не смогут завершить эту сделку. Батлер до сих пор может быть лучшим игроком в серии плей-офф. В последний раз, когда он напрягался в декабре, он сделал трипл-дабл. Может так случиться, что неожиданный претендент заберет его с большой скидкой. Думаю, что мы находимся на этом этапе. И эта сделка может повлиять на исход нынешнего сезона», – заключил инсайдер ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: steven burt в сети X
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