Брайан Уиндхорст об обмене Джимми Батлера: «Неожиданный претендент может забрать его с большой скидкой»

Брайан Уиндхорст прокомментировал ход переговоров по Джимми Батлеру.

«Майами » провел последние три недели в поисках любых причин для отстранения Джимми Батлера . Им это удалось уже 3 раза.

Батлер неделями пытается заставить «Хит» обменять его. Обе стороны повели себя не как взрослые люди. Они плохо справились с этой ситуацией.

Не говорю, что это сценарий точно случится, но «Санз» и «Хит», судя по всему, не смогут завершить эту сделку. Батлер до сих пор может быть лучшим игроком в серии плей-офф. В последний раз, когда он напрягался в декабре, он сделал трипл-дабл. Может так случиться, что неожиданный претендент заберет его с большой скидкой. Думаю, что мы находимся на этом этапе. И эта сделка может повлиять на исход нынешнего сезона», – заключил инсайдер ESPN.