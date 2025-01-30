Карл-Энтони Таунс отреагировал на слова Йокича: «Не хочу говорить о будущем. Хочу говорить о настоящем»

Таунс отреагировал на слова Йокича о том, что «Никс» являются претендентом.

«Не хочу говорить о будущем. Хочу говорить о настоящем.

Хочу говорить о том, что мы можем сделать прямо сейчас, чтобы стать лучшей командой, какой мы можем быть, потому что у меня большой опыт, и если вы можете позаботиться о настоящем, то будущее позаботится о себе само», – сказал центровой «Нью-Йорка » Карл-Энтони Таунс .

Ранее центровой «Денвера » Никола Йокич заявил, что «Никс» входят в Топ-5 претендентов на титул.