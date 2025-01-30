Дрэймонд Грин: «Карл-Энтони Таунс во всей красе против Джокера. Даже победа не имеет значения»
Дрэймонд Грин раскритиковал Карла-Энтони Таунса.
«Никс» победили «Денвер» (122:112). Центровой единственный из стартовой пятерки закончил матч с отрицательным показателем плюс/минус – «-1». На его счету 14 очков, 10 подборов и 5 передач при 6 из 12 с игры и 0 из 4 из-за дуги.
«КЭТ во всей красе против Джокера. Даже победа не имеет значения. Никогда не добьешься уважения от противника и побед на высочайшем уровне. Гордость должна заставлять тебя защищаться в каждый момент времени, даже когда уступаешь 40 очков. Победы начинаются с настроя, победы в чемпионате становятся следствием преимущества на ментальном уровне. Поэтому только несколько парней в каждую эпоху берут титулы. Он понимают, в чем суть», – заключил форвард «Голден Стэйт» в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Дрэймонда Грина
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