30 очков и 15 передач Джейлена Брансона помогли «Никс» справиться с «Наггетс»

Джейлен Брансон стал ключевым игроком в матче с «Денвером».

Разыгрывающий «Нью-Йорка » помог команде одержать домашнюю победу со счетом 122:112.

На его счету 30 очков, 15 передач, 4 подбора и 2 перехвата при 10 точных из 16 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 7 из 7 со штрафной линии.

Со стороны противника самым результативным стал разыгрывающий Джамал Мюррэй . В его активе 33 очка, 5 подборов и 6 передач (13 из 25 с игры, 3 из 7 трехочковых).