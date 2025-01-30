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30 очков и 15 передач Джейлена Брансона помогли «Никс» справиться с «Наггетс»

Джейлен Брансон стал ключевым игроком в матче с «Денвером».

Разыгрывающий «Нью-Йорка» помог команде одержать домашнюю победу со счетом 122:112.

На его счету 30 очков, 15 передач, 4 подбора и 2 перехвата при 10 точных из 16 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 7 из 7 со штрафной линии.

Со стороны противника самым результативным стал разыгрывающий Джамал Мюррэй. В его активе 33 очка, 5 подборов и 6 передач (13 из 25 с игры, 3 из 7 трехочковых).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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