Никола Йокич: «Никс» входят в Топ-5 претендентов на титул»
Никола Йокич высоко оценил противника после поражения (112:122).
«Денвер» уступил «Нью-Йорку» в гостях. «Никс» одержали 5-ю победу подряд и отстают от идущего 2-м на Востоке «Бостона» на 1 победу. Команда набрала рекордные для себя 408 очков по сумме последних трех матчей.
«Они очень хорошо играют. Отлично тренированы, играют в высоком темпе, знают, как развивать нападение. Отличная команда.
Думаю, что они в числе фаворитов, входят в Топ-5 претендентов на титул», – рассудил центровой «Наггетс» Никола Йокич.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Associated Press
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