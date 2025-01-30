Никола Йокич: «Никс» входят в Топ-5 претендентов на титул»

Никола Йокич высоко оценил противника после поражения (112:122).

«Денвер » уступил «Нью-Йорку » в гостях. «Никс» одержали 5-ю победу подряд и отстают от идущего 2-м на Востоке «Бостона » на 1 победу. Команда набрала рекордные для себя 408 очков по сумме последних трех матчей.

«Они очень хорошо играют. Отлично тренированы, играют в высоком темпе, знают, как развивать нападение. Отличная команда.

Думаю, что они в числе фаворитов, входят в Топ-5 претендентов на титул», – рассудил центровой «Наггетс» Никола Йокич .