«Он стал суперзвездой, а хотел просто играть в баскетбол». Гилберт Аренас согласился с негативной оценкой Кавая Ленарда со стороны Стивена Эй Смита

Гилберт Аренас прокомментировал мнение Стивена Эй Смита.

Ведущий ESPN назвал Кавая Ленарда «худшей суперзвездой в истории спорта».

«Он получил статус суперзвезды в наследство. Получил его в «Сан-Антонио» став MVP финала. Потом еще раз получил эту награду. И это навесило на него ярлык суперзвезды. Но это не соответствует его характеру. Он стал суперзвездой, а хотел просто играть в баскетбол.

Суперзвезда продает ваши билеты, ваши матчи. Есть люди вроде Энтони Эдвардса, которые покоряют своей харизмой. И есть серьезные парни, вроде Кобе. Но они тоже знают, как играть в эту игру.

Это игра внутри игры. И есть парни, которые не хотят в этом участвовать. Но в абсолютном большинстве случаев они и не получают такой статус и ответственность.

Так что должен согласиться», – заключил Аренас.