«Он стал суперзвездой, а хотел просто играть в баскетбол». Гилберт Аренас согласился с негативной оценкой Кавая Ленарда со стороны Стивена Эй Смита
Гилберт Аренас прокомментировал мнение Стивена Эй Смита.
Ведущий ESPN назвал Кавая Ленарда «худшей суперзвездой в истории спорта».
«Он получил статус суперзвезды в наследство. Получил его в «Сан-Антонио» став MVP финала. Потом еще раз получил эту награду. И это навесило на него ярлык суперзвезды. Но это не соответствует его характеру. Он стал суперзвездой, а хотел просто играть в баскетбол.
Суперзвезда продает ваши билеты, ваши матчи. Есть люди вроде Энтони Эдвардса, которые покоряют своей харизмой. И есть серьезные парни, вроде Кобе. Но они тоже знают, как играть в эту игру.
Это игра внутри игры. И есть парни, которые не хотят в этом участвовать. Но в абсолютном большинстве случаев они и не получают такой статус и ответственность.
Так что должен согласиться», – заключил Аренас.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
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