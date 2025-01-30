«Ты «проиграл» самому себе». Майлз Тернер посмеялся над Айзейей Стюартом
Майлз Тернер продолжил противостояние с Айзейей Стюартом в соцсетях.
«Индиана» второй раз за две недели обыграла «Детройт». После предыдущего матча центровой «Пистонс» попытался задеть Тернера словами о том, что тот «играет в Лего». Центровой «Пэйсерс» в самом деле увлекается конструктором.
Стюарт не сумел доиграть второй матч между командами до конца и был удален еще до перерыва за неспортивный фол 2-й степени.
«Ты «проиграл» самому себе», – припомнил его слова Тернер после победы, выложив картинку с «Дартом Майлзом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Майлза Тернера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем