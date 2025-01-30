«Ты «проиграл» самому себе». Майлз Тернер посмеялся над Айзейей Стюартом

Майлз Тернер продолжил противостояние с Айзейей Стюартом в соцсетях.

«Индиана » второй раз за две недели обыграла «Детройт ». После предыдущего матча центровой «Пистонс» попытался задеть Тернера словами о том, что тот «играет в Лего». Центровой «Пэйсерс» в самом деле увлекается конструктором.

Стюарт не сумел доиграть второй матч между командами до конца и был удален еще до перерыва за неспортивный фол 2-й степени.

«Ты «проиграл» самому себе», – припомнил его слова Тернер после победы, выложив картинку с «Дартом Майлзом».