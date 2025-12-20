«Никс» пытались привлечь Кавая Ленарда в 2019 году с помощью ролика от SNL

SNL снял ролик для Кавая Ленарда в 2019 году.

После чемпионства с «Торонто» в 2019 году форвард Кавай Ленард выбирал место продолжения карьеры. «Никс» использовали для привлечения игрока ролик от телешоу SNL с местными знаменитостями.

Клуб прислал игроку коробку для пиццы со встроенным экраном и предложил просмотреть видео.