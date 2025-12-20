Видео
0

«Никс» пытались привлечь Кавая Ленарда в 2019 году с помощью ролика от SNL

SNL снял ролик для Кавая Ленарда в 2019 году.

После чемпионства с «Торонто» в 2019 году форвард Кавай Ленард выбирал место продолжения карьеры. «Никс» использовали для привлечения игрока ролик от телешоу SNL с местными знаменитостями.

Клуб прислал игроку коробку для пиццы со встроенным экраном и предложил просмотреть видео.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube PABLO TORRE FINDS OUT
logoТоронто
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoКавай Ленард
logoНью-Йорк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ви Джей Эджкомб набрал 7 очков и 3 подбора в клатче, обеспечив «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком»
сегодня, 05:30Видео
Данки Джерами Гранта и Брэндона Миллера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:34Видео
НБА. 45 очков, 11 подборов и 14 передач Дончича помогли «Лейкерс» справиться с «Ютой», трехочковый Брансона на последних секундах стал победным для «Нью-Йорка» в игре с «Индианой» и другие результаты
вчера, 07:00
Главные новости
Игроки «Торонто» Скотти Барнс и Джамал Шэд приняли участие в балете «Щелкунчик»
8 минут назадВидео
Айзейя Томас посетил матч «Селтикс», посвященный его 52-очковому выступлению в 2016 году
31 минуту назадВидео
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно справился с «Зенитом», «Самара» уступила «Автодору» в овертайме
58 минут назад
Кевин Пантер стал MVP 17-го тура Евролиги, набрав 43 очка в игре с тремя овертаймами
сегодня, 13:59Фото
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк провел встречу с фанатами, но попросил не снимать ее
сегодня, 13:30Видео
Джа Морэнт инвестировал во французский баскетбольный клуб «Метрополитан»
сегодня, 13:14
Стефен Карри: «Сейчас «Уорриорс» явно не являются хорошей командой»
сегодня, 12:38
Майк Браун считает, что судьи относятся к О Джи Ануноби иначе, чем к менее мощным игрокам: «Он пытается атаковать кольцо, его сбивают с пути, но свистка нет»
сегодня, 12:19
Шэй Гилджес-Александер об особом отношении судей: «Я не могу контролировать, что они свистят. Никогда не мог»
сегодня, 11:56
Джо Маззулла: «Пытаюсь уговорить жену завести волка, который просто будет бродить вокруг нашего дома»
сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» победило «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:23
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:50
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:56
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
сегодня, 12:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 12:50
Андре Драммонд реализовал рекордные за карьеру 3 трехочковых, столько же было за весь прошлый сезон
сегодня, 09:58
Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
сегодня, 08:01
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
сегодня, 06:51