Айзейя Томас посетил матч «Селтикс», посвященный его 52-очковому выступлению в 2016 году

«Бостон» отпраздновал памятный матч Айзейи Томаса.

«Селтикс» проводят серию событий, посвященных знаковым эпизодам в истории организации. Домашний матч против «Майами » был посвящен 52-очковому выступлению Айзейя Томаса 30 декабря 2016 года.

36-летний разыгрывающий посетил игру, пообщался с нынешним владельцем Биллом Чисхолмом и получил свою овацию от болельщиков бывшего клуба.