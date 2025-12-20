Айзейя Томас посетил матч «Селтикс», посвященный его 52-очковому выступлению в 2016 году
«Бостон» отпраздновал памятный матч Айзейи Томаса.
«Селтикс» проводят серию событий, посвященных знаковым эпизодам в истории организации. Домашний матч против «Майами» был посвящен 52-очковому выступлению Айзейя Томаса 30 декабря 2016 года.
36-летний разыгрывающий посетил игру, пообщался с нынешним владельцем Биллом Чисхолмом и получил свою овацию от болельщиков бывшего клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Boston.com
