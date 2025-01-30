67 очков Тайриза Халибертона и Паскаля Сиакама на двоих помогли «Индиане» победить «Детройт»
Тайриз Халибертон и Паскаль Сиакам отличились в домашнем матче.
Баскетболисты помогли «Пэйсерс» обыграть «Пистонс» (133:119).
В активе Сиакама 37 очков, 6 подборов и 4 передачи. Форвард реализовал 15 из 21 броска с игры и 4 из 7 из-за дуги.
На счету разыгрывающего Тайриза Халибертона 30 очков, 7 подборов и 8 передач при 10 точных из 17 бросков с игры и 4 из 9 трехочковых.
Со стороны «Детройта» выделился разыгрывающий Кейд Каннингем, набравший 32 очка, 5 подборов и 9 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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