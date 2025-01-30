«Я подвел партнеров по команде». Айзейя Стюарт был удален в матче с «Индианой» за неспортивный фол 2-й степени

Айзейя Стюарт снова не справился с эмоциями в проигранном матче с «Пэйсерс».

Центровой «Детройта » был удален во второй четверти, когда его команда проигрывала на 14 очков. Стюарт грубо уронил на паркет игрока без мяча, врезавшись в него высоко поднятым локтем. После этого баскетболист отмахнулся от руки арбитра.

«Индиана » победила 133:119.

«Много слов. У оппонентов есть только слова. Я сорвался, попал в ловушку и подвел партнеров. Знаю, что не должен позволять словам влиять на команду. Знаю, что мог помочь на площадке», – прокомментировал удаление баскетболист.