«Я подвел партнеров по команде». Айзейя Стюарт был удален в матче с «Индианой» за неспортивный фол 2-й степени
Айзейя Стюарт снова не справился с эмоциями в проигранном матче с «Пэйсерс».
Центровой «Детройта» был удален во второй четверти, когда его команда проигрывала на 14 очков. Стюарт грубо уронил на паркет игрока без мяча, врезавшись в него высоко поднятым локтем. После этого баскетболист отмахнулся от руки арбитра.
«Индиана» победила 133:119.
«Много слов. У оппонентов есть только слова. Я сорвался, попал в ловушку и подвел партнеров. Знаю, что не должен позволять словам влиять на команду. Знаю, что мог помочь на площадке», – прокомментировал удаление баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем