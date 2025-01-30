Джей Би Бикерстафф: «Наши парни завоюют уважение лиги, и я буду защищать их в процессе»
Центровой получил неспортивный фол 2-й степени во второй 12-минутке.
Матч «Пистонс» с «Пэйсерс» (119:133) прошел в нервной обстановке, были выданы 6 технических замечаний, 4 из которых пришлись на «Детройт». Одно из них досталось главному тренеру Джей Би Бикерстаффу за разговоры с арбитром в заключительной четверти.
«На площадке случаются вещи, с которыми нужно просто смириться, но бывает такое, что дело выходит за рамки баскетбола. Когда эту линию пересекают, как сегодня, нужно уметь постоять за себя.
Защищать моих игроков – это моя обязанность. Никогда не перестану делать это. Наши парни завоюют уважение лиги, и я буду защищать их в процессе. И всегда.
Некоторым людям это не нравится, но мне нет дела до них. Это нужно команде, и мы все будем ее поддерживать», – заключил специалист. Бикерстафф принял команду этим летом. «Детройт» находится в зоне плей-ин с результатом 23-24.
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