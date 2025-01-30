Рекордные в сезоне 34 очка и 8 точных трехочковых Кристапса Порзингиса помогли «Бостону» справиться с «Чикаго»
Кристапс Порзингис обновил сезонные максимумы по очкам и броскам из-за дуги.
Центровой «Селтикс» набрал 34 очка, реализовав 10 из 18 бросков с игры, 8 из 14 из-за дуги и 6 из 6 со штрафной линии.
«Бостон» победил «Чикаго» со счетом 122:100.
«Бросок идет гораздо лучше. Последние 5-8 матчей. Вот и все. Броски заходят в корзину, я в отличной форме, получаю настоящее удовольствие от игры, замечательный вечер.
Доволен временем, проведенным на площадке, на 15 баллов из 10 возможных», – признался центровой с улыбкой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тэйлора Сноу
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