Рекордные в сезоне 34 очка и 8 точных трехочковых Кристапса Порзингиса помогли «Бостону» справиться с «Чикаго»

Кристапс Порзингис обновил сезонные максимумы по очкам и броскам из-за дуги.

Центровой «Селтикс» набрал 34 очка, реализовав 10 из 18 бросков с игры, 8 из 14 из-за дуги и 6 из 6 со штрафной линии.

«Бостон» победил «Чикаго» со счетом 122:100.

«Бросок идет гораздо лучше. Последние 5-8 матчей. Вот и все. Броски заходят в корзину, я в отличной форме, получаю настоящее удовольствие от игры, замечательный вечер.

Доволен временем, проведенным на площадке, на 15 баллов из 10 возможных», – признался центровой с улыбкой.