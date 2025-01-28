Диллон Брукс о Порзингисе: «Мне нравится играть против медленных «больших»
Диллон Брукс сделал обидное замечание в адрес Кристапса Порзингиса.
«Мне нравится играть против медленных «больших», – произнес форвард «Хьюстона», когда ему задали вопрос о латвийском баскетболисте «Бостона».
В матче с «Селтикс» (114:112) Брукс набрал 36 очков.
В одном из эпизодов по ходу встречи Порзингис толкнул Брукса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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