29+11+6 от Кейда Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Атланту»
Кейд Каннингем вывел «Пистонс» в зону плей-офф.
Победа над соседями по турнирной таблице из Атланты со счетом 114:104 позволила «Детройту» занять 6-е место на Востоке с результатом 23-21.
Разыгрывающий Кейд Каннингем набрал 29 очков, 11 передач, 6 подборов и 2 блок-шота, реализовав 12 из 19 бросков с игры.
Защитник допустил 10 потерь во втором матче подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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