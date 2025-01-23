29+11+6 от Кейда Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Атланту»

Кейд Каннингем вывел «Пистонс» в зону плей-офф.

Победа над соседями по турнирной таблице из Атланты со счетом 114:104 позволила «Детройту » занять 6-е место на Востоке с результатом 23-21.

Разыгрывающий Кейд Каннингем набрал 29 очков, 11 передач, 6 подборов и 2 блок-шота, реализовав 12 из 19 бросков с игры.

Защитник допустил 10 потерь во втором матче подряд.