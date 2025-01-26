Паоло Банкеро и Франц Вагнер набрали 64 очка на двоих и помогли «Орландо» прервать серию из 5 поражений

«Мэджик» одержали победу над «Пистонс» после 5 поражений подряд.

«Орландо» выиграл со счетом 121:113. Лидеры команды форварды Паоло Банкеро и Франц Вагнер, вернувшиеся в состав после похожих травм, набрали 64 очка на двоих.

На счету Банкеро 32 очка, 9 подборов и 7 передач при 11 точных из 22 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 7 из 14 со штрафной линии.

В активе Вагнера 32 очка, 4 подбора и 7 передач при 10 из 22 с игры, 4 из 8 трехочковых и 8 из 8 штрафных.

Со стороны «Детройта» отличился разыгрывающий Кейд Каннингем, набравший 35 очков, 11 передач, 5 подборов и 2 перехвата.