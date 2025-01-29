Демаркус Казинс: «Дэвис должен был жаловаться, когда Гобер получал награды «Лучший защитник» по умолчанию»
Казинс высказался о недовольсте Дэвиса по поводу награды «Лучший защитник».
«Энтони Дэвис опоздал на пару лет с жалобами на ситуацию. Он должен был жаловаться, когда Руди Гобер получал эти награды по умолчанию.
Я считаю, что Дэвис заслуживал как минимум двух наград «Защитник года». Он был защитным динамитом с тех пор, как пришел в лигу. Он определенно один из лучших больших в защите», – сказал бывший игрок НБА.
Ранее Дэвис заявил, что в этом сезоне награду невозможно получить из-за всеобщего восхищения 21-летним Виктором Вембаньямой из «Сперс». «Кажется, этот приз заранее отдали Вембаньяме», – сказал центровой «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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