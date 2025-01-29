«Бруклин» проявляет интерес к Де’Аарону Фоксу, но главной целью по-прежнему видит Янниса Адетокумбо

Де’Аарон Фокс может сменить команду перед дедлайном.

Как сообщает New York Post, «Бруклин » интересуется разыгрывающим «Сакраменто ». При этом главной целью клуба остается форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо .

Отмечается, что приобретение Фокса может стать фактором, который поможет привлечь Янниса в будущем.

Главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес ранее был ассистентом в «Кингз».