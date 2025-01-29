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«Бруклин» проявляет интерес к Де’Аарону Фоксу, но главной целью по-прежнему видит Янниса Адетокумбо

Де’Аарон Фокс может сменить команду перед дедлайном.

Как сообщает New York Post, «Бруклин» интересуется разыгрывающим «Сакраменто». При этом главной целью клуба остается форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

Отмечается, что приобретение Фокса может стать фактором, который поможет привлечь Янниса в будущем.

Главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес ранее был ассистентом в «Кингз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
logoБруклин
logoМилуоки
logoСакраменто
logoНБА
возможные переходы
logoДе'Аарон Фокс
logoЯннис Адетокумбо
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