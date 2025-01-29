«Майами» может объединить две сделки и приобрести Де’Аарона Фокса в обмен на Джимми Батлера

«Майами» заполучить Де’Аарона Фокса в обмен на Джимми Батлера.

«Майами » может вступить в переговоры по разыгрывающему «Сакраменто » Де’Аарону Фоксу, объединив две сделки в одну, сообщает репортер Эван Сайдери.

«Хит» могут отправить активы, которые они получают за Джимми Батлера , в «Кингз» за Фокса.