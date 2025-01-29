«Майами» может объединить две сделки и приобрести Де’Аарона Фокса в обмен на Джимми Батлера
«Майами» заполучить Де’Аарона Фокса в обмен на Джимми Батлера.
«Майами» может вступить в переговоры по разыгрывающему «Сакраменто» Де’Аарону Фоксу, объединив две сделки в одну, сообщает репортер Эван Сайдери.
«Хит» могут отправить активы, которые они получают за Джимми Батлера, в «Кингз» за Фокса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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