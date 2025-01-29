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Стефон Касл вернулся на 1-е место в рейтинге новичков, Джейлен Уэллс – 2-й

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл вернулся на первое место в списке, сместив Алекса Сарра («Вашингтон»). Форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс поднялся на вторую строчку.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

  1. Стефон Касл («Сан-Антонио», 2);

  2. Джейлен Уэллс («Мемфис», 3);

  3. Алекс Сарр («Вашингтон», предыдущее место – 1);

  4. Зак Иди («Мемфис», 5);Ив Мисси («Новый Орлеан», 2);

  5. Ив Мисси («Новый Орлеан», 4);

  6. Келел Уэйр («Майами», 8)

  7. Тристан да Силва («Орландо», 7);

  8. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 6);

  9. Закари Рисаше («Атланта», не было в рейтинге);

  10. Донован Клинган («Портленд», не было в рейтинге).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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logoМемфис
logoНБА
Джейлен Уэллс
logoВашингтон
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