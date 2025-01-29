Стефон Касл вернулся на 1-е место в рейтинге новичков, Джейлен Уэллс – 2-й

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл вернулся на первое место в списке, сместив Алекса Сарра («Вашингтон»). Форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс поднялся на вторую строчку.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25: