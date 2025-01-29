Стефон Касл вернулся на 1-е место в рейтинге новичков, Джейлен Уэллс – 2-й
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл вернулся на первое место в списке, сместив Алекса Сарра («Вашингтон»). Форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс поднялся на вторую строчку.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Стефон Касл («Сан-Антонио», 2);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 3);
Алекс Сарр («Вашингтон», предыдущее место – 1);
Зак Иди («Мемфис», 5);Ив Мисси («Новый Орлеан», 2);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 4);
Келел Уэйр («Майами», 8)
Тристан да Силва («Орландо», 7);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 6);
Закари Рисаше («Атланта», не было в рейтинге);
Донован Клинган («Портленд», не было в рейтинге).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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