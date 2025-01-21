Новичок «Буллс» Матас Бузелис станет участником конкурса данков на Матче звезд НБА
Стал известен второй участник конкурса данков на Матче звезд НБА.
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, новичок «Буллс» Матас Бузелис подтвердил свое участие в контесте.
В 49 матчах сезона 20-летний форвард набирает 4,9 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.
Новичок «Сперс» Стефон Касл также примет участие в конкурсе данков Матча всех звезд НБА
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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