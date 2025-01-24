  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тони Паркер: «Виктору Вембаньяме придется взять несколько титулов, такова планка ожиданий в «Сперс»
6

Тони Паркер: «Виктору Вембаньяме придется взять несколько титулов, такова планка ожиданий в «Сперс»

Тони Паркер рассказал об ожиданиях от Виктора Вембаньямы.

Ранее 4-кратный чемпион НБА уже заявлял, что французский форвард станет лучшим игроком НБА через несколько лет.

«Надеюсь, что «Сперс» продолжат хорошо работать на драфте. Мы отлично выбрали Стефона Касла, хороший разыгрывающий. Осталось 2-3 недостающих элемента. Нужно правильно выбирать, активно поработать на рынке свободных агентов. Естественно, вопрос здоровья тоже важен.

Если Виктор захочет считаться одним из величайших в истории клуба, ему придется создать свое наследие и выиграть несколько титулов. Такова планка ожиданий в «Сперс». Мы много побеждали, ему придется сделать что-то подобное», – улыбаясь рассудил Тони Паркер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SiriusXM NBA Radio в сети X
logoСтефон Касл
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoТони Паркер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алекс Сарр лидирует в рейтинге новичков, Стефон Касл – второй
1122 января, 20:18
Новичок «Буллс» Матас Бузелис станет участником конкурса данков на Матче звезд НБА
721 января, 05:26
Новичок «Сперс» Стефон Касл примет участие в конкурсе данков Матча всех звезд НБА
220 января, 18:45
Рекомендуем
Главные новости
Паоло Банкеро и Франц Вагнер набрали 64 очка на двоих и помогли «Орландо» прервать серию из 5 поражений
4 минуты назадВидео
Колено Стефа Карри идет на поправку, разыгрывающий испытывает проблемы с большим пальцем правой руки
29 минут назад
Дрю Юбэнкс был удален из-за неспортивного фола 2-й степени после стычек в матче «Юта» – «Мемфис»
139 минут назадВидео
НБА. «Индиана» разгромила «Сан-Антонио» во второй встрече в Париже, 36 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты
15744 минуты назад
Бронни Джеймс обновил рекорд карьеры, набрав 31 очко в матче G-лиги против фарм-клуба «Портленда»
2сегодня, 05:59Видео
NCAA. 15+5+7 Егора Демина помогли «Кугарс» крупно обыграть «Беаркэтс» (80:52)
1сегодня, 05:40
Кевин Дюрэнт о 15-м вызове на Матч всех звезд: «Многие люди вложили свое время, чтобы помочь мне добиться этого. Благодарен им за это»
сегодня, 05:36
Болельщики «Клипперс» отсчитывали время на штрафные броски Янниса Адетокумбо с помощью плакатов
3сегодня, 05:16Видео
Энтони Эдвардс недавно обращался к Майклу Джордану за советом по игре против сдваиваний
6сегодня, 04:59
«Нетс» вывели из обращения номер «15» в честь Винса Картера
2сегодня, 04:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Жирона» нанесла поражение «Уникахе», «Валенсия» обыграла «Манресу» и другие результаты
вчера, 22:10
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» уступил «Сен-Кантену», «Бурк» выиграл у «Нантера» и другие результаты
вчера, 21:46
Чемпионат Италии. «Брешия» в гостях разгромила «Варезе», «Тревизо» проиграл «Наполи» и другие результаты
вчера, 21:00
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» победил «Промитеас» и продлил серию до 16-0, «Перистери» выиграл у «Ариса»
вчера, 20:57
Адриатическая лига. «Задар» победил «Студентски центар», «Борац Чачак» принимает ФМП
вчера, 20:31Live
Чемпионат Турции. «Каршияка» уступила «Бахчешехиру», «Бешикташ» был сильнее «Тофаша» и другие результаты
вчера, 20:29
«Даллас» надеется на возвращение Луки Дончич до Матча всех звезд
вчера, 19:45
Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Было непросто после трех выездных игр, но смогли правильно включиться»
вчера, 19:16
Митч Джонсон: «Джеди Осман был очень полезен в «Сан-Антонио» в прошлом сезоне»
1вчера, 16:35
Карсен Эдвардс признан MVP 23-го тура Евролиги
вчера, 14:51
Рекомендуем