Тони Паркер: «Виктору Вембаньяме придется взять несколько титулов, такова планка ожиданий в «Сперс»
Тони Паркер рассказал об ожиданиях от Виктора Вембаньямы.
Ранее 4-кратный чемпион НБА уже заявлял, что французский форвард станет лучшим игроком НБА через несколько лет.
«Надеюсь, что «Сперс» продолжат хорошо работать на драфте. Мы отлично выбрали Стефона Касла, хороший разыгрывающий. Осталось 2-3 недостающих элемента. Нужно правильно выбирать, активно поработать на рынке свободных агентов. Естественно, вопрос здоровья тоже важен.
Если Виктор захочет считаться одним из величайших в истории клуба, ему придется создать свое наследие и выиграть несколько титулов. Такова планка ожиданий в «Сперс». Мы много побеждали, ему придется сделать что-то подобное», – улыбаясь рассудил Тони Паркер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SiriusXM NBA Radio в сети X
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