Тони Паркер: «Виктору Вембаньяме придется взять несколько титулов, такова планка ожиданий в «Сперс»

Тони Паркер рассказал об ожиданиях от Виктора Вембаньямы.

Ранее 4-кратный чемпион НБА уже заявлял, что французский форвард станет лучшим игроком НБА через несколько лет.

«Надеюсь, что «Сперс» продолжат хорошо работать на драфте. Мы отлично выбрали Стефона Касла , хороший разыгрывающий. Осталось 2-3 недостающих элемента. Нужно правильно выбирать, активно поработать на рынке свободных агентов. Естественно, вопрос здоровья тоже важен.

Если Виктор захочет считаться одним из величайших в истории клуба, ему придется создать свое наследие и выиграть несколько титулов. Такова планка ожиданий в «Сперс». Мы много побеждали, ему придется сделать что-то подобное», – улыбаясь рассудил Тони Паркер .