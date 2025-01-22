Алекс Сарр лидирует в рейтинге новичков, Стефон Касл – второй
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Тяжелый форвард «Вашингтона» Алекс Сарр третью неделю подряд возглавляет рейтинг. Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл поднялся на второе место.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Алекс Сарр («Вашингтон», предыдущее место – 1);
Стефон Касл («Сан-Антонио», 4);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 3);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 2);
Зак Иди («Мемфис», 5);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 7);
Тристан да Силва («Орландо», 6);
Келел Уэйр («Майами», не было в рейтинге)
Райан Данн («Финикс», 9);
Кишон Джордж («Вашингтон», не было в рейтинге).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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