Диллон Брукс оштрафован на 25 000 долларов за мат в прямом эфире

НБА оштрафовала Диллона Брукса на 25 000 долларов.

Форвард «Хьюстона » Диллон Брукс оштрафован лигой на 25 000 долларов за «использование ненормативной лексики» во время интервью в прямом эфире.

Брукс сматерился во время интервью на площадке по окончании победного матча против «Бостона» (114:112) 27 января. Форвард набрал 36 очков, повторив рекорд клуба по количеству точных трехочковых в одном матче (10).