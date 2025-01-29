Диллон Брукс оштрафован на 25 000 долларов за мат в прямом эфире
НБА оштрафовала Диллона Брукса на 25 000 долларов.
Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс оштрафован лигой на 25 000 долларов за «использование ненормативной лексики» во время интервью в прямом эфире.
Брукс сматерился во время интервью на площадке по окончании победного матча против «Бостона» (114:112) 27 января. Форвард набрал 36 очков, повторив рекорд клуба по количеству точных трехочковых в одном матче (10).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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