Трэй Янг: «Эти судьи не стоят моих денег, но нам нужны новые»

Трэй Янг недоволен решением судей дать ему и Диллону Бруксу обоюдный технический.

«Нет, я не получил объяснений, почему мне дали технический. Они сказали нашим тренерам, что я ударил Брукса головой, но это ужасное объяснение. Он два метра ростом. Если я подойду к нему, моя голова будет на уровне его подбородка. Он знал, что делал.

Черт возьми, я пытаюсь сохранить свои деньги. У меня их много, но я экономлю их как могу. Эти судьи не стоят моих денег, но нам нужны новые», – сказал разыгрывающий «Атланты».