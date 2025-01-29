Трэй Янг: «Эти судьи не стоят моих денег, но нам нужны новые»
Трэй Янг недоволен решением судей дать ему и Диллону Бруксу обоюдный технический.
«Нет, я не получил объяснений, почему мне дали технический. Они сказали нашим тренерам, что я ударил Брукса головой, но это ужасное объяснение. Он два метра ростом. Если я подойду к нему, моя голова будет на уровне его подбородка. Он знал, что делал.
Черт возьми, я пытаюсь сохранить свои деньги. У меня их много, но я экономлю их как могу. Эти судьи не стоят моих денег, но нам нужны новые», – сказал разыгрывающий «Атланты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт JJ в соцсети X
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