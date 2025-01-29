Диллон Брукс схватил Трэя Янга за шею, но избежал удаления
Диллон Брукс схватил Трэя Янга за шею.
В концовке матча «Атланта» – «Хьюстон» (96:100) между Диллоном Бруксом и Трэем Янгом произошла стычка, в результате которой оба игрока получили технический фол.
Инцидент случился за 47 секунд до конца четвертой четверти после того, как Дайсон Дэниэлс забросил в проходе с фолом и сократил отставание «Хоукс» до 3 очков.
Брукс схватил Янга за шею на глазах у судьи, тем не менее избежал удаления с площадки.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
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