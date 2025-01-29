Диллон Брукс схватил Трэя Янга за шею, но избежал удаления

Диллон Брукс схватил Трэя Янга за шею.

В концовке матча «Атланта » – «Хьюстон » (96:100) между Диллоном Бруксом и Трэем Янгом произошла стычка, в результате которой оба игрока получили технический фол.

Инцидент случился за 47 секунд до конца четвертой четверти после того, как Дайсон Дэниэлс забросил в проходе с фолом и сократил отставание «Хоукс» до 3 очков.

Брукс схватил Янга за шею на глазах у судьи, тем не менее избежал удаления с площадки.