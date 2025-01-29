Де’Аарон Фокс не заинтересован в переходе в «Лейкерс»

Де’Аарон Фокс может сменить команду перед дедлайном.

«Сакраменто » попробует обменять звездного разыгрывающего, который не намерен продлевать контракт с клубом.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, Фокс не видит «Лейкерс » в качестве команд, в которых хотел бы продолжить карьеру.

Считается, что оптимальным вариантом для плеймейкера является «Сан-Антонио ».