Де’Аарон Фокс не заинтересован в переходе в «Лейкерс»
Де’Аарон Фокс может сменить команду перед дедлайном.
«Сакраменто» попробует обменять звездного разыгрывающего, который не намерен продлевать контракт с клубом.
По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, Фокс не видит «Лейкерс» в качестве команд, в которых хотел бы продолжить карьеру.
Считается, что оптимальным вариантом для плеймейкера является «Сан-Антонио».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем