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Стивен Эй Смит об участии Бронни в матче с «Сиксерс»: «Умоляю Леброна Джеймса, как отца. Прекрати это»

Стивен Эй Смит отреагировал на участие Бронни Джеймса в матче против «Сиксерс».

«Я очень стараюсь быть максимально уважительным по отношению к Леброну Джеймсу. Он один из двух или трех лучших игроков в истории баскетбола. На мой взгляд, он второй в истории. Сокровище для баскетбола, которого всем нам будет не хватать, когда он уйдет.

Я умоляю Леброна Джеймса, как отца. Прекрати это.

Мы все знаем, что Бронни Джеймс играет в НБА благодаря своему отцу. Первый матч сезона, матч открытия, дуэт отца и сына впервые в матче НБА – положительная и замечательная история. Затем наступает реальность. Нам нравится, как он играет в G-лиге, потому что там ему и место. Я верю, что у него есть потенциал, я поддерживаю его и желаю всего наилучшего. Но он сын Леброна Джеймса.

На сегодняшний день он набирает 0,3 очка, 0,3 передачи и 0,4 подбора в среднем за матч. Он еще не готов. Я говорю это с сочувствием. Я обращаюсь к одному из величайших игроков в истории, лицу этой лиги, четырехкратному чемпиону. Ты как никто другой знаешь, что означают эти показатели. Ты знаешь, какие последствия будут для твоего сына после этого. Ты разоблачаешь сына таким образом», – заявил ведущий ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
logoБронни Джеймс
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