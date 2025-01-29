Леброн Джеймс: «Бронни будет прибавлять, получая такие возможности, как сегодня»

Леброн Джеймс прокомментировал игру Бронни в матче с «Сиксерс».

В проигранном матче с «Сиксерс» за 15 минут на площадке 55-й номер драфта не набрал ни одного очка, выдав 0/5 с игры (0/3 из-за дуги) и допустив 3 потери.

Бронни впервые в сезоне отыграл более 5 минут. Пока что ему удалось набрать в сумме 4 очка в НБА .

«Бронни впервые получил нормальные минуты с основной командой. У нас был тот самый стартовый матч, когда состоялся этот момент с совместным выходом – и это был потрясающий момент. Но сегодня у него была первая возможность выйти вместе с большими парнями, быть вместе с большим клубом.

Бронни будет прибавлять, получая такие возможности, как сегодня», – заявил отец 20-летнего баскетболиста Леброн Джеймс .