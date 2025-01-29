Бронни Джеймс о 15 минутах против «Сиксерс»: «Теперь я готов намного лучше»
Бронни Джеймс подвел итоги матча с «Сиксерс», в котором отыграл 15 минут.
55-й номер драфта не набрал ни одного очка и допустил 3 потери в проигранной встрече.
«Все это случилось довольно внезапно, но я старался оставаться готовым к игре и сохранять ясный ум, правильный настрой.
После сегодняшнего выхода я готов к подобным вещам намного лучше. Сезон идет, я выступаю в Лиге развития. Стараюсь играть умно.
Тайриз Макси (защитник «Филадельфии» набрал 43 очка – Спортс)? Он очень быстрый. С отличным броском, мягкой кистью. Я старался не потеряться, сохранить почву под ногам... Просто стараюсь играть настолько сильно, насколько могу, давать как можно больше энергии», – рассказал Бронни.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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