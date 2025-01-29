Бронни Джеймс попал в ротацию «Лейкерс»: 0 очков, 0/5 с игры и 3 потери за 15 минут против «Сиксерс»
Бронни Джеймс оказался в ротации «Лейкерс» в матче с «Сиксерс».
За 15 минут на площадке 55-й номер драфта не набрал ни одного очка, выдав 0/5 с игры (0/3 из-за дуги) и допустив 3 потери. Калифорнийцы уступили со счетом 104:118.
В активе Джеймса-младшего, который появился на площадке уже в стартовой четверти, 3 подбора и 1 передача.
Бронни в дебютном сезоне принял участие в 13 матчах. Он впервые отыграл более 5 минут. Пока что ему удалось набрать в сумме 4 очка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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