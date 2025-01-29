Де’Аарон Фокс хотел бы продолжить карьеру в «Сан-Антонио» (ESPN)

«Кингз» готовы обменять Де’Аарона Фокса.

Согласно источникам ESPN, у Фокса, на которого, как ожидается, будет много претендентов в лиге, есть предпочтительный вариант обмена – «Сан-Антонио ».

Ожидается, что «Сакраменто » начнет переговоры о возможном обмене разыгрывающего защитника Де’Аарона Фокса до дедлайна 6 февраля.

Контракт Фокса рассчитан до конца сезона-25/26, за который он заработает 37,1 млн долларов. Согласно источнику из лиги, защитник не заинтересован в подписании продления контракта с «Кингз» и намерен стать свободным агентом летом 2026 года.