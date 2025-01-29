Винс Картер: «Лейкерс» не смогут побеждать, если Дэвис не показывает доминирующую игру»
Винс Картер назвал ключевое условие побед «Лейкерс».
В понедельник бигмен «озерников» Энтони Дэвис набрал 42 очка и 23 подбора в победном матче с «Шарлотт». Во вторник форвард получил травму в первой четверти встречи с «Филадельфией», калифорнийцы потерпели поражение.
«Лейкерс» не смогут побеждать, если Энтони Дэвис не показывает доминирующую игру.
Это факт, тут не может быть двух мнений», – считает бывший игрок НБА, а ныне эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on TNT
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