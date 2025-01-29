Винс Картер: «Лейкерс» не смогут побеждать, если Дэвис не показывает доминирующую игру»

Винс Картер назвал ключевое условие побед «Лейкерс».

В понедельник бигмен «озерников» Энтони Дэвис набрал 42 очка и 23 подбора в победном матче с «Шарлотт». Во вторник форвард получил травму в первой четверти встречи с «Филадельфией», калифорнийцы потерпели поражение.

«Лейкерс » не смогут побеждать, если Энтони Дэвис не показывает доминирующую игру.

Это факт, тут не может быть двух мнений», – считает бывший игрок НБА , а ныне эксперт.