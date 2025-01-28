Энтони Дэвис: «Кажется, приз лучшему по защите заранее отдали Вембаньяме»
Энтони Дэвис недоволен тем, как выбирается «Мистер замок» НБА.
По мнению звезды «Лейкерс», в этом сезоне награду практически невозможно получить из-за всеобщего восхищения 21-летним Виктором Вембаньямой из «Сперс».
«Мистер замок»... Кажется, этот приз заранее отдали Вембаньяме. Сколько там у него блок-шотов за игру, четыре в среднем? Круто, конечно, но награду же вручают не только за блоки? Я уже не понимаю, как это все работает.
Награда MVP. Мне кажется, я все еще могу поучаствовать в гонке. Наш неудачный отрезок, когда мы были в очень плохом состоянии, немного отбросил меня назад, но я могу снова подняться.
Что касается Матча звезд, то я буду там. Я должен стать олл-старом в этом году. Думаю, что попаду и в символическую пятерку сезона», – заявил форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
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