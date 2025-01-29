Энтони Дэвис получил растяжение мышц живота в матче с «Сиксерс»

Энтони Дэвис не смог доиграть матч из-за травмы.

Звездный бигмен «Лейкерс » получил растяжение мышц живота в первой четверти встречи с «Сиксерс» и вынужден был досрочно покинуть площадку.

Энтони успел набрать 4 очка и 2 подбора. Калифорнийцы потерпели поражение со счетом 104:118.