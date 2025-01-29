Энтони Дэвис получил растяжение мышц живота в матче с «Сиксерс»
Энтони Дэвис не смог доиграть матч из-за травмы.
Звездный бигмен «Лейкерс» получил растяжение мышц живота в первой четверти встречи с «Сиксерс» и вынужден был досрочно покинуть площадку.
Энтони успел набрать 4 очка и 2 подбора. Калифорнийцы потерпели поражение со счетом 104:118.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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