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«Не будем зацикливаться на контексте». «Нью-Йорк» снова сыграет с «Атлантой» Трэя Янга в «Мэдисон-сквер-гардене»

«Никс» примут «Хоукс» в день Мартина Лютера Кинга.

Трэй Янг с удовольствием поддерживает конфликт с болельщиками «Нью-Йорка». В последней встрече на арене «Мэдисон-сквер-гардена» разыгрывающий помог выбить противника из розыгрыша Кубка НБА и отметил поездку в Лас-Вегас «бросанием кубиков» на логотипе хозяев.

«Это в природе лиги, всегда было так. Он хороший игрок, думаю, он искренен в своих эмоциях. Мы уважаем его, но нам надо играть. Мы не будем уделять много внимания всему этому. Это часть нынешней игры, соцсети, медиа, все остальное. Нам надо сосредоточиться на победе.

Не буду зацикливаться на контексте. Слишком многое происходит. Игроки празднуют, а меня заботят важные вещи», – прокомментировал грядущее противостояние главный тренер «Никс» Том Тибодо.

«Нью-Йорк» проводит неудачный отрезок, проиграв 6 из 10 последних матчей, но продолжает занимать 3-е место на Востоке с результатом 27-16. «Атланта» лидирует в сезонной серии со счетом 2-0.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
logoТом Тибодо
logoТрэй Янг
logoНью-Йорк
logoАтланта
logoНБА
Madison Square Garden
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