  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма и Трэй Янг лидируют по количеству реализованных сверхдальних (более 8,7 метра) бросков в сезоне-2024/25
Фото
4

Виктор Вембаньяма и Трэй Янг лидируют по количеству реализованных сверхдальних (более 8,7 метра) бросков в сезоне-2024/25

Виктор Вембаньяма и Трэй Янг реализовали по 28 сверхдальних бросков.

Форвард «Сперс» и разыгрывающий «Хоукс» лидируют по этому показателю среди всех игроков лиги в этом сезоне. В Топ-3 также входит запасной защитник «Бостона» Пэйтон Притчард.

В статистике учитываются броски, совершенные с расстояния более 8,7 метра от кольца (более 1,5 метра от трехочковой линии).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
logoАтланта
logoПэйтон Притчард
logoВиктор Вембаньяма
logoБостон
logoСан-Антонио
logoТрэй Янг
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Индиану» в Париже, у Вембаньямы 30 очков, 11 подборов и 5 блок-шотов, «Лейкерс» крупно обыграли «Бостон» и другие результаты
207вчера, 06:01
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» забрала лидерство у «Кливленда», «Хьюстон» поднялся в Топ-3
20 января, 18:59
«Бостон» слил несливаемое. Испугался одного взгляда Трэя Янга
519 января, 10:20
Рекомендуем
Главные новости
«Финикс» рассматривает вариант обмена Брэдли Била на Зака Лавина
112 минут назад
«Виртус» просмотрит Джастина Холидэя
38 минут назад
Один из создателей династии «Уорриорз» Боб Майерс может получить роль в офисе «Сиксерс» (Билл Симмонс)
6сегодня, 08:41
Никола Вучевич является одной из главных целей «Лейкерс» перед дедлайном (Бретт Сигел)
8сегодня, 08:00
Шарунас Ясикявичюс о «+24» по штрафным в пользу «Олимпиакоса»: «У сына скоро день рождения, мне нужны деньги»
1сегодня, 07:43
Лука Вильдоза и Мустафа Фалль получили травмы в матче с «Фенербахче»
сегодня, 07:30
НБА. «Филадельфия» победила «Кливленд», «Мемфис» взял верх над «Новым Орлеаном»
22сегодня, 07:20
Джей Джей Редик о давлении со стороны Леброна и Дэвиса по усилению: «Никакой реакции. Мы все хотим победить, но совершать сделки не так просто»
12сегодня, 07:16
Ив Мисси и Василие Мицич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
4сегодня, 07:02Видео
Бруну Фернанду стал игроком «Реала»
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Промитеас» – «Панатинаикос», «Перистери» сыграет с «Арисом»
сегодня, 08:18
«Уралмаш» продал все билеты на матч Лиги ВТБ с ЦСКА
сегодня, 08:14
Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Бахчешехир», «Бешикташ» – «Тофаш» и другие матчи
сегодня, 05:43
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Лимож»
вчера, 20:59
Карлос Алосен получил разрыв крестообразной связки второго колена
вчера, 20:50
Хавьер Паскуаль об игре с «Самарой»: «Мы серьезно отнеслись к этому матчу. Посмотрите на цифры»
вчера, 19:59
Владислав Коновалов: «Дали Карасеву почувствовать ритм, опытный игрок, который не прощает плохих действий в защите»
вчера, 19:29
«Милан» нацелился на приобретение форварда Тайлера Кука
вчера, 19:22
Сергей Кущенко принял участие в Матче друзей АСБ и Совете АСБ
вчера, 12:50
Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»
223 января, 19:32
Рекомендуем