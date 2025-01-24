Виктор Вембаньяма и Трэй Янг лидируют по количеству реализованных сверхдальних (более 8,7 метра) бросков в сезоне-2024/25

Виктор Вембаньяма и Трэй Янг реализовали по 28 сверхдальних бросков.

Форвард «Сперс» и разыгрывающий «Хоукс» лидируют по этому показателю среди всех игроков лиги в этом сезоне. В Топ-3 также входит запасной защитник «Бостона » Пэйтон Притчард .

В статистике учитываются броски, совершенные с расстояния более 8,7 метра от кольца (более 1,5 метра от трехочковой линии).