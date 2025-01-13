Полиция арестовала 55-летнего преследователя Кейтлин Кларк
Кейтлин Кларк подверглась навязчивому преследованию.
55-летний Марк Льюис из Техаса долгое время посылал лучшему новичку и суперзвезде женской НБА сообщения в соцсетях, после чего приехал в Индианаполис.
«3 раза в день проезжаю мимо твоего дома. Не зови пока полицию», – в числе прочего написал преследователь.
Кларк была вынуждена изменить свое расписание и распорядок жизни из-за угроз.
ФБР отследило сообщения Льюса до Индианаполиса, после чего он был арестован. Ему предъявлены обвинения в преследовании, угрозе сексуальным насилием и убийством.
Максимальное наказание, по предварительным оценкам, может дойти до 6 лет заключения.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: FOX59 News
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