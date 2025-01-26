Единая лига ВТБ. ЦСКА уверенно победил «Уралмаш» в гостях, «Пари НН» выиграл у «Астаны»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли два матча.

Лидер чемпионата ЦСКА одержал уверенную гостевую победу над «Уралмашем». «Пари НН» выиграл у «Астаны». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 24-4, УНИКС – 23-5, Зенит – 22-5, Локомотив-Кубань – 21-6, Уралмаш – 14-13, Пари Нижний Новгород – 12-15, Парма – 12-15, Автодор – 11-17, Енисей – 10-18, МБА-МАИ – 8-19, Самара – 7-20, Астана – 0-27. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.