Тамир Блатт из тель-авивского «Маккаби» травмировал мышцу бедра

Тамир Блатт травмировал мышцу бедра.

Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби » получил повреждение в матче чемпионата Израиля против «Хапоэль Гильбоа».

Блатту предстоит пройти дополнительное обследование, которое покажет степень серьезности травмы.

В 2 матчах израильской лиги 27-летний баскетболист набирает 13,5 очка и 7,5 передачи в среднем за игру.