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Тамир Блатт из тель-авивского «Маккаби» травмировал мышцу бедра

Тамир Блатт травмировал мышцу бедра.

Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» получил повреждение в матче чемпионата Израиля против «Хапоэль Гильбоа».

Блатту предстоит пройти дополнительное обследование, которое покажет степень серьезности травмы.

В 2 матчах израильской лиги 27-летний баскетболист набирает 13,5 очка и 7,5 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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Тамир Блатт
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