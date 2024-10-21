Тамир Блатт из тель-авивского «Маккаби» травмировал мышцу бедра
Тамир Блатт травмировал мышцу бедра.
Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» получил повреждение в матче чемпионата Израиля против «Хапоэль Гильбоа».
Блатту предстоит пройти дополнительное обследование, которое покажет степень серьезности травмы.
В 2 матчах израильской лиги 27-летний баскетболист набирает 13,5 очка и 7,5 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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