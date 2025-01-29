Тайриз Макси набрал 43 очка в победном матче с «Лейкерс»
Тайриз Макси стал главным героем матча с «Лейкерс».
Разыгрывающий «Сиксерс» записал на свой счет 43 очка при 15 из 26 с игры и 9 из 9 с линии за 36 минут на площадке. Его команда одержала 18-ю победу в сезоне – 118:104.
В активе Макси также 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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