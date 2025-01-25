59 очков от Джорджа и Макси помогли «Сиксерс» победить «Кэвз» и прервать серию из 7 поражений
Пол Джорджа и Тайриз Макси помогли «Сиксерс» прервать неудачную серию.
Дуэт набрал в сумме 59 очков в победном для «Филадельфии» матче с лидером чемпионата «Кливлендом» (132:129).
В активе Джорджа 30 очков, 5 подборов и 3 передачи, на счету Макси 29 очков, 3 подбора, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.
«76-е» прервали серию из семи поражений.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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