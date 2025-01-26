Тайриз Макси провел 10-й матч с 25 очками и более подряд, набрав 31 в игре с «Буллз»
Тайриз Макси помог «Филадельфии» справиться с «Чикаго».
24-летний разыгрывающий снова вынужден был вести за собой команду в одиночку после выбывания Пола Джорджа с травмой мизинца.
Макси набрал 31 очко, реализовав 12 из 23 бросков с игры, 5 из 13 трехочковых и 2 из 2 штрафных. Защитник сделал 5 подборов, 9 результативных передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Выигранный матч с «Чикаго» (109:97) стал 10-м подряд, в котором Макси набирает 25 и более очков. «Сиксерс» идут с результатом 3-7 в этих играх. В предпоследнем туре команде удалось прервать серию из 7 поражний подряд во встрече с лидером Восточной конференции «Кливлендом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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