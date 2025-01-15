Леброн Джеймс об игре в одной команде с сыном: «Мое главное достижение»
Леброн Джеймс поделился мыслями об игре в одной команде с сыном Бронни.
«Что касается чемпионских титулов, это одно. Но иметь возможность играть в этой лиге, а также иметь возможность играть вместе с Бронни прямо сейчас — это одно из самых больших достижений и, вероятно, мое главное достижение.
Работать с сыном — я слышал это от многих людей, и не только в спорте, но и в бизнесе, и в других сферах жизни, и все говорят, что это лучшее, что может быть.
Видеть каждый день, как он упорно трудится и пытается стать тем, кем он хочет стать, это помогает мне вернуть некоторые минуты, часы и годы, которые я не провел с ним, потому что много играл, был в разъездах, занимался своими делами», – признался форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: People
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