Леброн и Бронни Джеймсы отказались от участия в конкурсе мастерства
Леброн и Бронни Джеймсы не захотели участвовать в конкурсе мастерства.
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс и его сын Бронни отклонили приглашение принять участие в конкурсе мастерства, который пройдет в рамках Уикенда всех звезд 2025 года в Сан-Франциско.
Новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс также отказался от участия в Матче восходящих звезд в составе команды G-лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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