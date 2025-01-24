Леброн и Бронни Джеймсы отказались от участия в конкурсе мастерства

Леброн и Бронни Джеймсы не захотели участвовать в конкурсе мастерства.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс и его сын Бронни отклонили приглашение принять участие в конкурсе мастерства, который пройдет в рамках Уикенда всех звезд 2025 года в Сан-Франциско.

Новичок «Лейкерс » Бронни Джеймс также отказался от участия в Матче восходящих звезд в составе команды G-лиги.