Леброн Джеймс: «У Бронни нет нужды играть в баскетбол. Он может заниматься всем, чем хочет»
Леброн Джеймс ответил на критику своего сына.
«У Бронни нет нужды играть в баскетбол. Он не нуждается в деньгах. Может заниматься всем, чем захочет.
Если он пожелает руководить моей компанией, он получит это место, я научу его всему.
Но он решил строить эту карьеру, сделал баскетбол своей целью и амбицией. И это очень круто», – заключил Джеймс в эфире подкаста.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube New Heights
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